Hyderabad: Delhi Capitals captain Axar Patel won the toss and elected to field in their IPL match against Sunrisers Hyderabad Tuesday.
DC made one change from their previous match playing XI, with Nitish Rana coming in for Auqib Nabi.
For SRH, Harsh Dubey is back in the playing team.
Teams:
Delhi Capitals: Axar Patel (c), Pathum Nissanka, KL Rahul (w), Sameer Rizvi, Nitish Rana, Tristan Stubbs, David Miller, Kuldeep Yadav, Mukesh Kumar, T Natarajan, Lungi Ngidi.
Sunrisers Hyderabad: Ishan Kishan (c), Abhishek Sharma, Travis Head, Heinrich Klaasen, Salil Arora (w), Aniket Verma, Nitish Kumar Reddy, Shivang Kumar, Harsh Dubey, Sakib Hussain, Eshan Malinga.