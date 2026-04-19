Kolkata: Rajasthan Royal skipper Riyan Parag won the toss and elected to bat against Kolkata Knight Riders in their Indian Premier League match Sunday.
The Royals have made a couple of changes with Shimron Hetmyer coming back into the side, replacing Lhuan-dre Pretorius, while Brijesh Sharma steps in for Tushar Deshpande.
KKR, who are still searching for their first win of the season, are unchanged.
Teams:
Rajasthan Royals: Vaibhav Sooryavanshi, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel(w), Riyan Parag(c), Shimron Hetmyer, Donovan Ferreira, Ravindra Jadeja, Jofra Archer, Nandre Burger, Brijesh Sharma, Ravi Bishnoi
Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane(c), Tim Seifert(w), Cameron Green, Rovman Powell, Rinku Singh, Sunil Narine, Ramandeep Singh, Anukul Roy, Vaibhav Arora, Kartik Tyagi, Varun Chakaravarthy.