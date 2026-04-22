Lucknow: Lucknow Super Giants captain Rishabh Pant won the toss and elected to field against Rajasthan Royals in their IPL match Wednesday.
LSG made two changes from their previous match playing XI, with Digvesh Rathi coming in for Manimaran Siddharth and Mayank Yadav replacing Avesh Khan.
RR fielded an unchanged team.
The Teams:
Rajasthan Royals: Riyan Parag (c), Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Sooryavanshi, Dhruv Jurel (w), Shimron Hetmyer, Donovan Ferreira, Ravindra Jadeja, Jofra Archer, Ravi Bishnoi, Brijesh Sharma, Nandre Burger.
Lucknow Super Giants: Rishabh Pant (w/c), Mitchell Marsh, Ayush Badoni, Nicholas Pooran, Aiden Markram, Mukul Choudhary, Mohammed Shami, Mohsin Khan, Prince Yadav, Digvesh Singh Rathi, Mayank Yadav.