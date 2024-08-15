78th state-level Independence Day celebrations held at Gandhi Marg in Bhubaneswar
State-level Independence Day medal awarding ceremony held at Lok Seva Bhawan in Bhubaneswar
Deputy Chief Minister Pravati Parida receives salutes in ceremonial parade during 78th District-level Independence Day celebration held at Barabati Stadium in Cuttack
Odisha Deputy Chief Minister Pravati Parida honors several Padma awardees at Barabati Stadium in Cuttack on the 78th Independence Day
District-level Independence Day celebrated at Khallikote University Ground in Ganjam district
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