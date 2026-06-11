New Delhi: The BCCI’s Junior Cricket Committee Thursday picked the India Men’s Under-19 squads for the upcoming tour of Sri Lanka, comprising three one-day matches and two multi-day games.
Yashbardhan Singh Chauhan will lead the one-day and multi-day teams, with Lakshya Raichandani named vice-captain in both squads.
The one-day squad includes wicketkeepers Rajat Baghel and Anvay Dravid, while Manav Krishna and Aryan Sandesh Sakpal have been picked as wicketkeepers for the multi-day fixtures.
Former India captain Rahul Dravid’s son, Anvay Dravid, also features in the one-day squad.
🚨 News 🚨
India Men’s U19 squads for Sri Lanka series announced.
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— BCCI (@BCCI) June 11, 2026
India U-19 One-Day squad: Sagar Virk, Lakshya Raichandani (VC), Yashbardhan Singh Chauhan (C), Vineeth V K, Arjun Rajput, Kushagra Ojha, Rajat Baghel (WK), Anvay Dravid (WK), Anmoljeet Singh, Vutkuri Yashveer Goud, Rohit Anil Yadav, Shavin V, Kavya Paresh Patel, Mohit Ulva, Ishan Sood.
India U-19 Multi-Day squad: Sagar Virk, Lakshya Raichandani (VC), Yashbardhan Singh Chauhan (C), Patel Kush, Manal Chauhan, Kushagra Ojha, Manav Krishna (WK), Aryan Sandesh Sakpal (WK), Hemchudeshan J, BK Kishore, Rohit Anil Yadav, Kavya Paresh Patel, Priyanshu Singh, Pranav Raghvendra, Chigurupati Venkata.
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