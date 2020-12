Bhubaneswar: Chief Minister of Odisha and Biju Janata Dal chief Naveen Patnaik reconstituted the media team of the party, Friday.

In supersession of all previous orders, CM Patnaik reconstituted the media team of BJD in the following manner.

National Spokespersons:

Shri Prasanna Acharya

2. Shri Pinaki Mishra

3. Dr. Achyuta Samanta

4. Dr. Amar Patnaik (Economic Issues & Foreign Affairs)

5. Dr. Sasmit Patra

6. Smt. Sarmistha Sethi

Spokespersons:

Shri Pratap Keshari Deb

2. Shri Chandra Sekhar Sahu

3. Shri Ramesh Chandra Majhi

4. Smt. Snehangini Chhuria

5. Dr. Byomakesh Ray

6. Dr. Raseswari Panigrahi

7. Smt. Kasturi Mohapatra

8. Shri Anubhab Patnaik

9. Smt. Lopamudra Buxipatra

10. Dr. Lenin Mohanty

11. Shri Sanjay Baboo

12. Smt. Sulata Deo

13. Smt. Srimayee Sweta Snigdha Mishra

14. Shri Chinmaya Sahoo

15. Smt. Elina Dash

16. Dr. Harish Choudhury

Panelist:

Ms. Chandrani Murmu

2. Shri Priyabrata Majhi

3. Shri Chakradhar Dash

4. Shri Om Prakash Sahu

5. Smt. Madhusmita Nayak

6. Smt. Ipsita Sahoo

7. Smt. Jyotshnamayee Parida

8. Sofia Alam

9. Shri Tumbanath Panda

10. Shri Prasanta Kumar Sahoo

11. Shri Amit Mallick

12. Ms. Chhabi Mahali

13. Ms. Meenakshi Mishra

14. Shri Smruti Nanda

This order comes into force with immediate effect.

PNN