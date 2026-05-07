Lucknow: Royal Challengers Bengaluru skipper Rajat Patidar won the toss and opted to bowl against Lucknow Super Giants in an Indian Premier League match Thursday.
LS made a few changes due to injuries, with Josh Inglis, Mohsin Khan and Avesh Khan missing out, while Arshin Kulkarni, Mayank Yadav and Shahbaz Ahmed came into the side.
RCB named an unchanged XI from their last match.
Teams:
Royal Challengers Bengaluru: Jacob Bethell, Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar (c), Jitesh Sharma (wk), Krunal Pandya, Romario Shepherd, Bhuvneshwar Kumar, Suyash Sharma, Rasikh Salam Dar, Josh Hazlewood.
Lucknow Super Giants: Mitchell Marsh, Arshin Kulkarni, Nicholas Pooran, Aiden Markram, Rishabh Pant (wk/c), Akshat Raghuwanshi, Himmat Singh, Shahbaz Ahmed, Digvesh Singh Rathi, Mohammed Shami, Prince Yadav.