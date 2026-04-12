Mumbai: Mumbai Indians skipper Hardik Pandya won the toss and opted to field against Royal Challengers Bengaluru in an Indian Premier League match in Mumbai Sunday.

MI made two changes to their playing XI, bringing in Mitchell Santner and Mayank Markande in place of AM Ghazanfar and Deepak Chahar.

RCB skipper Rajat Patidar brought in Jacob Duffy in place of Australian pacer Josh Hazlewood.

Teams:

Mumbai Indians: Ryan Rickelton (wk), Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Hardik Pandya (capt), Naman Dhir, Mitchell Santner, Shardul Thakur, Trent Boult, Jasprit Bumrah, Mayank Markande.

Royal Challengers Bengaluru: Phil Salt, Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar (capt), Tim David, Jitesh Sharma (wk), Romario Shepherd, Krunal Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Jacob Duffy, Suyash Sharma.

PTI