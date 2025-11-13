Chennai: Indian spinner Varun Chakravarthy was appointed captain of the Tamil Nadu team for the upcoming Syed Mushtaq Ali Trophy T20 tournament scheduled to begin nationwide from November 26.
Chakravarthy played a handy role in India’s 2-1 away T20 International series win over Australia recently, taking 5 wickets across three completed matches.
India batter Narayan Jagadeesan will be Chakravarthy’s deputy for the country’s premier T20 tournament.
Left-arm spinner R Sai Kishore and promising Andre Siddarth are also part of the squad. India left-arm seamer T Natarajan too has been included in the squad.
Tamil Nadu, who is having modest run in this season’s Ranji Trophy, is placed in Elite Group D alongside Rajasthan, Delhi, Uttarakhand, Karnataka, Tripura, Jharkhand and Saurashtra.
They will open the campaign with a match against Rajasthan in Ahmedabad.
Tamil Nadu squad:
Varun Chakravarthy (captain), Narayan Jagadeesan (vice-captain, wicketkeeper), Tushar Raheja (wicketkeeper), VP Amit Sathvik, Shahrukh Khan, Andre Siddarth, Pradosh Ranjan Paul, Shivam Singh, R Sai Kishore, M Siddarth, T Natarajan, Gurjapneet Singh, A Esakkimuthu, R Sonu Yadav, R Silambarasan, S Rithik Easwaran (wicketkeeper).