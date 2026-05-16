Kolkata: Gujarat Titans skipper Shubman Gill won the toss and opted to bowl against Kolkata Knight Riders in their IPL match in Kolkata Saturday.
Placed second in the points table, GT decided to go with the same XI, while KKR brought back fit-again mystery spinner Varun Chakaravarthy.
Teams:
Gujarat Titans: Sai Sudharsan, Shubman Gill(c), Jos Buttler (w), Nishant Sindhu, Washington Sundar, Jason Holder, Rashid Khan, Arshad Khan, Kagiso Rabada, Ravisrinivasan Sai Kishore, Mohammed Siraj.
Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane(c), Finn Allen, Angkrish Raghuvanshi(w), Cameron Green, Manish Pandey, Rinku Singh, Sunil Narine, Anukul Roy, Varun Chakaravarthy, Saurabh Dubey, Kartik Tyagi.
