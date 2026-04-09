Kolkata: Lucknow Super Giants won the toss and elected to bowl against Kolkata Knight Riders in an Indian Premier League match here Thursday.
LSG are unchanged, while KKR made one change, bringing in Sunil Narine in place of injured Varun Chakravarthy.
The Teams:
Lucknow Super Giants: Rishabh Pant (wk/c), Mitchell Marsh, Aiden Markram, Nicholas Pooran, Abdul Samad, Mukul Choudhary, Manimaran Siddharth, Avesh Khan, Mohammed Shami, Digvesh Singh Rathi, Prince Yadav.
Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane (c), Finn Allen, Cameron Green, Angkrish Raghuvanshi (wk), Rinku Singh, Rovman Powell, Ramandeep Singh, Anukul Roy, Sunil Narine, Navdeep Saini, Kartik Tyagi.
