Ahmedabad: Royal Challengers Bengaluru captain Rajat Patidar won the toss and elected to bowl against Gujarat Titans in the final of the Indian Premier League in Ahmedabad Sunday.
While RCB retained their playing XI, Gujarat Titans made one change with left-arm pacer Arshad Khan coming in the place of left-arm spinner R Sai Kishore.
Teams:
Royal Challengers Bengaluru: Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar (c), Krunal Pandya, Tim David, Jitesh Sharma (wk), Romario Shepherd, Bhuvneshwar Kumar, Josh Hazlewood, Jacob Duffy, Rasikh Salam.
Gujarat Titans: Shubman Gill (c), B Sai Sudharsan, Jos Buttler (wk), Jason Holder, Washington Sundar, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Nishant Sindhu, Kagiso Rabada, Arshad Khan, Mohammed Siraj.
