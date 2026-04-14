Chennai: Kolkata Knight Riders’ captain Ajinkya Rahane won the toss and elected to bowl against Chennai Super Kings in their Indian Premier League match here Tuesday.
Both the former champions are languishing at the bottom of the points table with three defeats each in their first four outings.
KKR made one change, bringing in India spinner Varun Chakravarthy for Navdeep Saini, whereas CSK opted against making any change.
Teams:
Chennai Super Kings: Sanju Samson (wk), Ruturaj Gaikwad (c), Ayush Mhatre, Dewald Brevis, Shivam Dube, Sarfaraz Khan, Jamie Overton, Anshul Kamboj, Noor Ahmad, Khaleel Ahmed, Gurjapneet Singh
Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane (c), Angkrish Raghuvanshi (wk), Cameron Green, Rinku Singh, Rovman Powell, Ramandeep Singh, Sunil Narine, Anukul Roy, Varun Chakravarthy, Kartik Tyagi, Vaibhav Arora.
