Mullanpur: Sunrisers Hyderabad skipper Pat Cummins won toss and elected to bowl against Rajasthan Royals in the Indian Premier League Eliminator in Mullanpur, Punjab, Wednesday.
RR had their regular skipper Riyan Parag returning to the playing eleven after a brief hamstring injury trouble along with senior all-rounder Ravindra Jadeja.
For SRH, Praful Hinge made a comeback.
Teams:
SRH: Abhishek Sharma, Travis Head, Ishan Kishan (wk), Heinrich Klaasen, Smaran Ravichandran, Nitish Kumar Reddy, Pat Cummins (c), Shivang Kumar, Eshan Malinga, Sakib Hussain, Praful Hinge.
RR: Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Sooryavanshi, Dhruv Jurel (wk), Riyan Parag (c), Donovan Ferreira, Dasun Shanaka, Ravindra Jadeja, Jofra Archer, Nandre Burger, Brijesh Sharma, Yash Raj Punja.
