Bengaluru: Delhi Capitals skipper Axar Patel won the toss and opted to bowl against Royal Challengers Bengaluru in their Indian Premier League match Saturday.
Both teams are unchanged.
Teams:
Royal Challengers Bengaluru: Virat Kohli, Phil Salt, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar (capt), Jitesh Sharma (wk), Tim David, Romario Shepherd, Krunal Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Suyash Sharma, Josh Hazlewood.
Delhi Capitals: KL Rahul (wk), Pathum Nissanka, Sameer Rizvi, Axar Patel (capt), David Miller, Tristan Stubbs, Auqib Nabi, Lungi Ngidi, Kuldeep Yadav, T Natarajan, Mukesh Kumar.