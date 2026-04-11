Mullanpur: Punjab Kings skipper Shreyas Iyer won the toss and opted to bowl first against Sunrisers Hyderabad in their Indian Premier League match Saturday.

Priyansh Arya came in for Nehal Wadhera in the PBKS XI, while SRH is fielding Salil Arora in place of Liam Livingstone and handed debut to Praful Hinge.

Teams:

Sunrisers Hyderabad: Travis Head, Abhishek Sharma, Ishan Kishan (c/wk), Heinrich Klaasen, Salil Arora, Aniket Verma, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Shivang Kumar, Harshal Patel, Eshan Malinga.

Punjab Kings: Priyansh Arya, Prabhsimran Singh (wk), Cooper Connolly, Shreyas Iyer (c), Shashank Singh, Marcus Stoinis, Marco Jansen, Xavier Bartlett, Vijaykumar Vyshak, Arshdeep Singh, Yuzvendra Chahal.