Bhubaneswar/Bhadrak: Opposition BJD in Odisha has suspended former Bhadrak MP Manjulata Mandal and her husband, ex-Dhamnagar MLA Muktikanta Mandal, for alleged anti-party activities.
“Manjulata Mandal, state council member, BJD and Muktikanta Mandal, member BJD, Bhadrak district, are hereby suspended from Biju Janata Dal with immediate effect for their involvement in anti-party activities,” the party said in a release.
While Manjulata Mandal was elected to the Lok Sabha from Bhadrak in 2019 on a BJD ticket, her husband Muktikanta Mandal won the Dhamnagar assembly seat in 2014.
Muktikanta expressed surprise over the party’s action, claiming that some misleading reports might have prompted the move.