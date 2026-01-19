Vadodara: Gujarat Giants won the toss and elected to bowl against table toppers Royal Challengers Begaluru in a Women’s Premier League match here Monday.
GG made two changes, with Anushka Sharma returning and Happy Kumari making her debut.
RCB are unchanged.
The Teams:
Gujarat Giants: Ashleigh Gardner (c), Beth Mooney (wk), Sophie Devine, Anushka Sharma, Georgia Wareham, Kanika Ahuja, Bharti Fulmali, Kashvee Gautam, Tanuja Kanwar, Happy Kumari, Renuka Singh.
Royal Challengers Bengaluru: Smriti Mandhana (c), Grace Harris, Georgia Voll, Gautami Naik, Richa Ghosh (wk), Radha Yadav, Nadine de Klerk, Sayali Satghare, Shreyanka Patil, Prema Rawat, Lauren Bell.
