Vadodara: Royal Challengers Bengaluru skipper Smriti Mandhana won the toss and opted to bowl against Delhi Capitals in the final of the Women’s Premier League Thursday. Both sides are unchanged.
Teams:
Royal Challengers Bengaluru: Smriti Mandhana (capt), Grace Harris, Georgia Voll, Richa Ghosh (wk), Radha Yadav, Nadine de Klerk, Pooja Vastrakar, Shreyanka Patil, Sayali Satghare, Arundhati Reddy, Lauren Bell.
Delhi Capitals: Shafali Verma, Lizelle Lee (wk), Laura Wolvaardt, Jemimah Rodrigues (capt), Marizanne Kapp, Chinelle Henry, Niki Prasad, Sneh Rana, Minnu Mani, Nandni Sharma, N Shree Charani.