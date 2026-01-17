Navi Mumbai: Mumbai Indians skipper Harmanpreet Kaur won the toss and opted to bowl against UP Warriorz in their Women’s Premier League match Saturday.
MI have brought back Hayley Matthews and have rested Shabnim Ismail, while UPW remained unchanged.
Warriorz players are wearing a pink jersey in this game for a campaign around women’s education.
Teams:
Mumbai Indians: G Kamalini (wk), Hayley Matthews, Nat Sciver-Brunt, Harmanpreet Kaur (capt), Amelie Kerr, Amanjot Kaur, Nicola Carey, Sajeevan Sajana, Kranti Reddy, Sanskriti Gupta, Triveni Vasistha.
UP Warriorz: Kiran Navgire, Meg Lanning (capt), Phoebe Litchfield, Harleen Deol, Shweta Sehrawat (wk), Chloe Tryon, Dee
PTI