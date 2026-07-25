Harare: Zimbabwe captain Sikandar Raza won the toss and elected to field against India in their second T20 International Saturday.
Vidarbha pacer Yash Thakur was handed his T20I debut as he replaced Ashok Sharma in the playing eleven.
India lead the three-match series 1-0 after winning the series opener by seven wickets.
Teams:
India: Vaibhav Sooryavanshi, Abhishek Sharma, Ishan Kishan (wk), Shreyas Iyer (c), Tilak Varma, Rinku Singh, Shivam Dube, Ravi Bishnoi, Prince Yadav, Yash Thakur, Mayank Yadav.
Zimbabwe: Brian Bennett, Ben Curran, Dion Myers, Sikandar Raza (c), Ryan Burl, Wessly Madhevere, Tadiwanashe Marumani (wk), Brad Evans, Newman Nyamhuri, Richard Ngarava, Blessing Muzarabani.