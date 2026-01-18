Indore: India won the toss and elected to bowl against New Zealand in the series-deciding third and final ODI Sunday. India captain Shubman Gill made one change, bringing in left-arm pacer Arshdeep Singh for Prasidh Krishna. New Zealand is unchanged.
Teams:
New Zealand: Devon Conway, Henry Nicholls, Will Young, Daryl Mitchell, Glenn Phillips, Mitchell Hay(w), Michael Bracewell(c), Zakary Foulkes, Kyle Jamieson, Kristian Clarke, Jayden Lennox
India: Rohit Sharma, Shubman Gill(c), Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul(w), Ravindra Jadeja, Nitish Kumar Reddy, Harshit Rana, Kuldeep Yadav, Arshdeep Singh, Mohammed Siraj
PNN & Agencies
Orissa POST – Odisha’s No.1 English Daily