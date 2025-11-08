Brisbane: Australia skipper Mitchell Marsh won the toss and opted to bowl against India in the fifth and final T20 International here Saturday.
Australia are unchanged, while India made one change to their playing XI, resting Tilak Varma and bringing in Rinku Singh.
Teams:
India: Abhishek Sharma, Shubman Gill, Suryakumar Yadav (c), Rinku Singh, Jitesh Sharma (wk), Washington Sundar, Shivam Dube, Axar Patel, Arshdeep Singh, Varun Chakaravarthy, Jasprit Bumrah.
Australia: Mitchell Marsh (c), Matthew Short, Josh Inglis (wk), Tim David, Josh Philippe, Marcus Stoinis, Glenn Maxwell, Ben Dwarshuis, Xavier Bartlett, Nathan Ellis, Adam Zampa.
