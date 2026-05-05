New Delhi: Delhi Capitals elected to bat against Chennai Super Kings in their IPL match here Tuesday.
A fit-again Lungi Ngidi is back for the home side, replacing Kyle Jamieson.
CSK made a couple of changes, bringing in Windies left-arm spinner Akeal Hosein and pacer Gurjapneet Singh.
Teams:
DC: Axar Patel (c), KL Rahul (wk), Pathum Nissanka, Karun Nair, Tristan Stubbs, Nitish Rana, Ashutosh Sharma, Lungi Ngidi, Mitchell Starc, Kuldeep Yadav and T Natarajan.
CSK: Ruturaj Gaikwad (c), Sanju Samson (wk), Urvil Patel, Kartik Sharma, Dewald Brevis, Jamie Overton, Akeal Hosein, Noor Ahmad, Anshul Kamboj, Mukesh Choudhary and Gurjapneet Singh.
