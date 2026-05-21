Ahmedabad: Chennai Super Kings won the toss and elected to bowl against Gujarat Titans in an Indian Premier League match Thursday.
CSK made two changes, bringing in Matt Short in place of Prashant Veer and Gurjapneet Singh for Akeal Hosein.
GT, meanwhile have made one change bringing in Prasidh Krishna for Sai Kishore.
Teams:
Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad (c), Sanju Samson (wk), Urvil Patel, Dewald Brevis, Shivam Dube, Matt Short, Anshul Kamboj, Noor Ahmad, Spencer Johnson, Mukesh Choudhary, Gurjapneet Singh.
Gujarat Titans: Shubman Gill (c), B Sai Sudharsan, Jos Buttler (wk), Nishant Sindhu, Washington Sundar, Jason Holder, Rashid Khan, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Arshad Khan, Mohammed Siraj.