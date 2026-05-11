Dharamsala: Delhi Capitals skipper Axar Patel won the toss and opted to field against Punjab Kings in an Indian Premier League match Monday.
Australian left-arm medium pacer Ben Dwarshius will make his debut for PBKS, replacing an injured Lockie Ferguson.
DC, meanwhile, made five changes, bringing in Abhishek Porel, Sahil Parekh, David Miller, Madhav Tiwary and Aaquib Nabi.
Teams:
Punjab Kings: Prabhsimran Singh (wk), Priyansh Arya, Cooper Connolly, Shreyas Iyer (c), Suryansh Shedge, Marcus Stoinis, Shashank Singh, Marco Jansen, Ben Dwarshuis, Arshdeep Singh, Yuzvendra Chahal.
Delhi Capitals: KL Rahul (wk), Abishek Porel, Sahil Parakh, Tristan Stubbs, David Miller, Axar Patel (c), Madhav Tiwari, Mukesh Kumar, Auqib Nabi Dar, Mitchell Starc, Lungi Ngidi.