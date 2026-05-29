Mullanpur: Rajasthan Royals’ skipper Riyan Parag won the toss and opted to bat against Gujarat Titans in Qualifier 2 of Indian Premier League Friday.
GT made one change and brought back R Sai Kishore, while RR are playing an unchanged XI.
Teams:
Rajasthan Royals: Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Sooryavanshi, Dhruv Jurel (wk), Riyan Parag (c), Donovan Ferreira, Dasun Shanaka, Ravindra Jadeja, Jogra Archer, Nandre Burger, Brijesh Sharma, Yash Raj Punja.
Gujarat Titans: Sai Sudharsan, Shubman Gill (c), Jos Buttler (wk), Nishant Sindhu, Washington Sundar, Jason Holder, Rashid Khan, Ravisrinivasan Sai Kishore, Kagiso Rabada, Prasidh Krishna, Mohammed Siraj.