Ahmedabad: Sunrisers Hyderabad skipper Pat Cummins won the toss and elected to field against Gujarat Titans in their Indian Premier League clash in Ahmedabad Tuesday.
While Sunrisers Hyderabad are placed third in the points table, Gujarat Titans are ranked one place above them on second.
Both the teams, who have 14 points from 11 matches each so far, have retained their playing XIs.
Teams:
Gujarat Titans: Shubman Gill (c), B Sai Sudharsan, Jos Buttler (wk), Washington Sundar, Jason Holder, Nishant Sindhu, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Arshad Khan, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj.
Sunrisers Hyderabad: Abhishek Sharma, Ishan Kishan (wk), Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, R Smaran, Salil Arora, Pat Cummins (capt), Shivang Kumar, Harsh Dubey, Eshan Malinga, Sakib Hussain.
