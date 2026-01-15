Navi Mumbai: UP Warriorz skipper Meg Lanning won the toss and opted to bowl against Mumbai Indians in their Women’s Premier League match here Thursday.
Nat Sciver-Brunt came in place of Hayley Matthews in the MI playing XI, while UPW remained unchanged.
Teams:
Mumbai Indians: Gunalan Kamalini (w), Amelia Kerr, Nat Sciver-Brunt, Amanjot Kaur, Harmanpreet Kaur (c), Nicola Carey, Sajeevan Sajana, Sanskriti Gupta, Poonam Khemnar, Shabnim Ismail, Triveni Vasistha.
UP Warriorz: Kiran Navgire, Meg Lanning (c), Phoebe Litchfield, Harleen Deol, Shweta Sehrawat (w), Chloe Tryon, Deepti Sharma, Sophie Ecclestone, Asha Sobhana Joy, Shikha Pandey, Kranti Gaud.
