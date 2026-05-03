Ahmedabad: Gujarat Titans captain Shubman Gill won the toss and elected to bowl against Punjab Kings in an Indian Premier League match Sunday.
GT made one change, handing Nishant Sindhu his debut, while PBKS brought in pacer Xavier Bartlett.
Gujarat Titans Shubman Gill (c), Sai Sudharsan, Jos Buttler (wk), Washington Sundar, Nishant Sindhu, Jason Holder, Rashid Khan, Arshad Khan, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Manav Suthar.
Punjab Kings Prabhsimran Singh (wk), Priyansh Arya, Cooper Connolly, Shreyas Iyer (c), Marcus Stoinis, Suryansh Shedge, Nehal Wadhera, Marco Jansen, Xavier Bartlett, Arshdeep Singh, Yuzvendra Chahal.