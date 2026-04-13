Hyderabad: Table-toppers Rajasthan Royals’ skipper Riyan Parag won the toss and opted to bowl against Sunrisers Hyderabad in their Indian Premier League match here Monday.
The Royals have rested Shimron Hetmyer and Brijesh Sharma for this contest, bringing in Lhuan-dre Pretorius and Tushar Deshpande. SRH roped in Praful Hinge while naming Harshal Patel among their impact subs.
Teams:
Sunrisers Hyderabad: Abhishek Sharma, Travis Head, Ishan Kishan (c&wk), Heinrich Klaasen, Salil Arora, Aniket Verma, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Shivang Kumar, Eshan Malinga, Praful Hinge
Rajasthan Royals: Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel (wk), Riyan Parag (c), Lhuan-dre Pretorius, Donovan Ferreira, Ravindra Jadeja, Jofra Archer, Nandre Burger, Sandeep Sharma, Ravi Bishnoi, Tushar Deshpande.
