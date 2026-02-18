Colombo: Pakistan won the toss and opted to bat against Namibia in their T20 World Cup group match in Colombo Wednesday.
Pakistan have made two changes to the side that lost to India Sunday.
The team has dropped off-colour pacer Shaheen Shah Afridi and leg-spinner Abrar Ahmed. Salman Mirza and Khawaja Nafay have been pencilled in to replace the duo.
Teams:
Pakistan: Salman Agha (C), Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Babar Azam, Usman Khan(w), Khawaja Nafay, Shadab Khan, Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Salman Mirza, Usman Tariq
Namibia: Gerhard Erasmus(C), Louren Steenkamp, Jan Frylinck, Jan Nicol Loftie-Eaton, Alexander Volschenk, JJ Smit, Zane Green(w), Ruben Trumpelmann, Willem Myburgh, Bernard Scholtz, Jack Brassell.
PTI